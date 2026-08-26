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Giriş Tarihi: 26.08.2026 15:30

Brüksel sokaklarında geniş çaplı denetim

Belçika’nın başkenti Brüksel’de polis ekipleri geniş çaplı yol güvenliği operasyonu düzenledi. Çok sayıda birimin katıldığı denetimlerde sürücüler alkol ve uyuşturucu testinden geçirilirken, araç ve sürücü belgeleri ile trafik kurallarına uyulup uyulmadığı da kontrol edildi.

AA
Brüksel sokaklarında geniş çaplı denetim
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Belçika'nın Avrupa Birliği (AB) ve NATO'ya ev sahipliği yapan başkenti Brüksel'de polis tarafından geniş çaplı yol güvenliği operasyonu gerçekleştirildi.

Montgomery Polis Bölgesi ile Brüksel Bölge Polis Akademisi iş birliğinde düzenlenen operasyona çeşitli polis birimleri katıldı.

Operasyon kapsamında sürücülere yönelik alkol ve uyuşturucu kontrolleri ile düzensiz göçmenlerin tespitine yönelik de denetimler yapıldı.

Polis ekipleri ayrıca araç ve sürücü belgeleri ile trafik kurallarına uyulup uyulmadığını kontrol etti.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
#BRÜKSEL #BELÇİKA #AVRUPA BİRLİĞİ #NATO

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Brüksel sokaklarında geniş çaplı denetim
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