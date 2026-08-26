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Giriş Tarihi: 26.08.2026 15:37

Bulgaristan 4 İHA parçasına müdahale etti

Bulgaristan Karadeniz kıyılarında son günlerde bulunan İHA parçalarına yönelik yeni bir operasyon gerçekleştirildi. Deniz Kuvvetleri ekipleri, tespit edilen 4 parçadan 2’sini kontrollü şekilde imha ederken, diğer 2 parçayı inceleme amacıyla askeri üslere götürdü.

AA Avrupa
Bulgaristan 4 İHA parçasına müdahale etti
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Bulgaristan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, insansız hava aracı (İHA) parçalarından 2'sinin denizde kontrollü şekilde imha edildiği, diğer 2 parçanın ise incelenmek üzere Deniz Kuvvetleri üslerine götürüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, parçalardan birinin Varna kenti yakınlarındaki Kabakum Sahili'ne vurduğu ve yapılan incelemede üzerinde patlayıcı bulunmadığının belirlendiği kaydedildi.

Varna yakınlarındaki Kamchiya tatil beldesi açıklarında bulunan bir başka parçanın da askeri bir İHA'ya ait, mühimmat taşımayan kanat parçası olduğu belirtildi.

Burgaz iline bağlı Pomorie kenti açıklarında ve Varna'nın güneyindeki Paşa Dere Sahili açıklarında tespit edilen 2 İHA parçasının da denizde kontrollü şekilde imha edildiği aktarıldı.

Bulgaristan Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetlerinin, 4 parçaya da müdahale ettiğini kaydetti.

Bulgaristan Deniz Kuvvetleri geçen hafta da Karadeniz kıyılarında bulunan 2 İHA parçasıyla ilgili inceleme ve taşıma çalışması yürütmüştü.
Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
#BULGARİSTAN #KARADENİZ

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Bulgaristan 4 İHA parçasına müdahale etti
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