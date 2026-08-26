Bulgaristan 4 İHA parçasına müdahale etti

Bulgaristan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, insansız hava aracı (İHA) parçalarından 2'sinin denizde kontrollü şekilde imha edildiği, diğer 2 parçanın ise incelenmek üzere Deniz Kuvvetleri üslerine götürüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, parçalardan birinin Varna kenti yakınlarındaki Kabakum Sahili'ne vurduğu ve yapılan incelemede üzerinde patlayıcı bulunmadığının belirlendiği kaydedildi.