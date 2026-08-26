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Giriş Tarihi: 26.08.2026 11:50

Fransa'da itfaiye istasyonlarından ekipmanlar çalındı

Fransa'da itfaiyecilerin daha fazla imkan talebiyle başkent Paris'te gösteri düzenlemesi beklenirken, 5 itfaiye istasyonundan acil kurtarma ekipmanlarının çalındığı öğrenildi.

AA
Fransa’da itfaiye istasyonlarından ekipmanlar çalındı
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Kamu yayıncısı Franceinfo'nun haberine göre, Rhone vilayetinde 4, Isere vilayetinde ise 1 itfaiye istasyonunda bu ay hırsızlık yaşandı.

HİDROLİK KURTARMA MAKASLARI ÇALINDI

Söz konusu istasyonlardan, kaza sırasında araçlarında mahsur kalan vatandaşların kurtarılmasını sağlayan hidrolik kurtarma makasları çalındı.

Binlerce avro değerindeki acil kurtarma ekipmanları, itfaiyecilerin görevlerinde hayati önem taşıyor. Hırsızlık vakalarıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

İTFAİYECİLER, 29 EYLÜL'DE PARİS'TE GÖSTERİ DÜZENLEYECEK

Aşırı sıcakların olumsuz etkilediği Fransa'da bu yıl orman yangınları nedeniyle 117 bin hektarlık alan küle dönmüştü.

Fransa'da görevlerini yerine getirebilmek için daha fazla imkan ve personel talep eden itfaiyeciler, 29 Eylül'de başkent Paris'te gösteri düzenleyecek.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör
#FRANSA #PARİS #HIRSIZLIK

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Fransa'da itfaiye istasyonlarından ekipmanlar çalındı
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