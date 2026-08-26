Fransa’da sosyal demokratlar cumhurbaşkanı adayını ön seçimle belirleyecek

Sosyalist Partiden (PS) yapılan açıklamaya göre, Sosyalist Parti Ulusal Konseyi, gelecek yıl düzenlenecek cumhurbaşkanı seçimleri için adaylarının belirlenmesine yönelik koşulları dün kabul etti.

CUMHURBAŞKANI ADAYI ÖN SEÇİMLE BELİRLENECEK

Buna göre, sosyal demokratlar 2027 cumhurbaşkanı seçimleri için adayını ön seçimle belirleyecek.

Merkez sol parti Place Publique de bir anlaşma vasıtasıyla bu sürece aynı koşullarla dahil olmayı kabul etti. Dileyen başka siyasi oluşumlar da bu sürece gelecek günlerde katılabilecek.

Ön seçime katılmak isteyen ve belirlenen koşulları taşıyan adaylar, 1-15 Eylül tarihlerinde kayıt yaptırabilecek.

Bu sürece katkı sağlayan partilerin üyeleri, 9-10 ve 16-17 Ekim tarihlerinde yapılacak 2 turlu ön seçimle bir platform üzerinden bir adaya oy verebilecek.

OY KULLANMAK İSTEYENLER 15 AVRO ÖDEYECEK

Sürece dahil olan partilere üye olmayan ancak ön seçimde oy kullanmak isteyen vatandaşların ise 15 avro ödemesi gerekecek.

Ulusal basındaki haberlere göre, 2027 cumhurbaşkanı seçimleri için sosyal demokratların adayı olmak isteyen Place Publique Eş Başkanı Raphael Glucksmann, eski cumhurbaşkanı adayı Segolene Royal, Fransız milletvekilleri Philippe Brun ve Jerome Guedj, ekimdeki ön seçime katılacaklarını duyurdu.

Fransa'da 2 turlu cumhurbaşkanı seçimleri 18 Nisan ve 2 Mayıs 2027'de düzenlenecek.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör