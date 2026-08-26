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Giriş Tarihi: 26.08.2026 14:52

Paris'te bir tırda 58 göçmen bulundu

Fransa'nın başkenti Paris'te park halindeki bir tırda aralarında kadın ve çocukların da olduğu 58 göçmenin bulunduğu bildirildi. İltica evrakları olan kadın ve çocuk göçmenler serbest bırakıldı.

AA
Paris’te bir tırda 58 göçmen bulundu
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Ulusal basındaki haberlere göre, Paris'in 18. bölgesinde gece şoförsüz ve park halindeki bir tırda 58 göçmen bulundu.

Bir polis kaynağına göre, iltica talebinde bulunduklarına dair evrakları olan kadın ve çocuk göçmenler serbest bırakıldı.

Ülkede ikamet izni olmayan 26 düzensiz göçmen ise idari gözetim merkezine götürülmek üzere güvenlik güçlerine teslim edildi.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, söz konusu tırın merkezi Fransa'nın Seine-et-Marne ilinde bulunan bir firmaya ait olduğu belirlendi.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör
#PARİS #FRANSA

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Paris'te bir tırda 58 göçmen bulundu
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