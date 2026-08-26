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Giriş Tarihi: 26.08.2026 11:07

Yunanistan İtalya’dan FREMM tipi iki fırkateyn alacak

Yunanistan'ın İtalya'dan FREMM (Avrupa Çok Maksatlı Fırkateyn) tipi fırkateyn almasına ilişkin uygulama anlaşmasının 8 Eylül'de imzalanacağı bildirildi. Fırkateynlerden birinin satış ve tesliminin 2028'in ilk yarısında, diğerinin ise 2029'un ilk yarısında yapılması planlanıyor.

AA
Yunanistan İtalya’dan FREMM tipi iki fırkateyn alacak
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Yunanistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İtalya ile Yunanistan arasında 2 İtalyan yapımı FREMM tipi fırkateynin alınmasına ilişkin uygulama anlaşması 8 Eylül'de İtalya'nın başkenti Roma'da imzalanacak.

Uygulama anlaşmasıyla iki fırkateynin satışına ilişkin hukuki, ekonomik ve teknik detayların belirlenmesi öngörülüyor.

İLK TESLİMAT 2028'İN İLK YARISINDA

Buna göre, fırkateynlerden birinin satış ve tesliminin 2028'in ilk yarısında, diğerinin ise 2029'un ilk yarısında yapılması planlanıyor.

İtalya ile Yunanistan, 29 Eylül 2025'te İtalyan donanmasında halihazırda kullanımda olan 2 adet FREMM tipi fırkateynin gelecekte Yunan donanmasına devri konusunda mutabakat zaptı imzalamıştı.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör
#İTALYA #YUNANİSTAN

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Yunanistan İtalya’dan FREMM tipi iki fırkateyn alacak
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