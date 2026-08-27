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Giriş Tarihi: 27.08.2026 13:35

Frankfurt Havalimanı’nda ölümcül sıtma alarmı: 2 kişi hayatını kaybetti

Almanya’daki Frankfurt Havalimanı’nda çalışan 6 kişinin sıtmanın en tehlikeli türü olan “Malaria tropica”ya yakalandığı bildirildi. Temmuz ve ağustos aylarında 2 çalışanın hayatını kaybettiği olayda, hastalığın uçakla ülkeye gelen sivrisineklerden bulaşmış olabileceği değerlendiriliyor.

AA Avrupa
Frankfurt Havalimanı’nda ölümcül sıtma alarmı: 2 kişi hayatını kaybetti
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Alman Haber Ajansının (DPA) Frankfurt Sağlık Dairesine dayandırdığı haberde, Almanya'da Frankfurt Havalimanı'nda çalışan 6 kişinin sıtmaya yakalandığı belirtildi.

Bu kişilerin, sıtmanın "Malaria tropica" adı verilen en tehlikeli türüne yakalandığı aktarılan haberde, bir çalışanın temmuzda hayatını kaybettiği ancak ölüm nedeninin daha sonra tespit edildiği, ikinci çalışanın ise ağustosta yaşamını yitirdiği ifade edildi.

"SİVRİSİNEKLERDEN BULAŞMIŞ OLABİLİR"

Hastalığın bulaştığı diğer 4 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi paylaşılan haberde, yetkililerin, hastalığın sıtma görülen bir bölgeden muhtemelen uçakla Almanya'ya gelen sivrisineklerden bulaşmış olabileceğini düşündüğü kaydedildi.

Havalimanında sivrisinek tuzaklarının kurulduğu belirtilirken, yakalanan sivrisineklerin laboratuvarda incelendiğinin altı çizildi.

Frankfurt Sağlık Dairesi Müdürü Peter Tinnemann, hastalığın insandan insana yayılma ihtimalinin bulunmadığını söyledi.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
#ALMANYA

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Frankfurt Havalimanı’nda ölümcül sıtma alarmı: 2 kişi hayatını kaybetti
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