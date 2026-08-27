Frankfurt Havalimanı’nda ölümcül sıtma alarmı: 2 kişi hayatını kaybetti

Alman Haber Ajansının (DPA) Frankfurt Sağlık Dairesine dayandırdığı haberde, Almanya'da Frankfurt Havalimanı'nda çalışan 6 kişinin sıtmaya yakalandığı belirtildi.

Bu kişilerin, sıtmanın "Malaria tropica" adı verilen en tehlikeli türüne yakalandığı aktarılan haberde, bir çalışanın temmuzda hayatını kaybettiği ancak ölüm nedeninin daha sonra tespit edildiği, ikinci çalışanın ise ağustosta yaşamını yitirdiği ifade edildi.