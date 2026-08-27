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Giriş Tarihi: 27.08.2026 13:26

Fransa’da kasırganın ardından yeni tehlike

Fransa’nın güneyinde 300’den fazla evin zarar gördüğü kasırganın ardından ülke bu kez şiddetli rüzgar alarmına geçti. Fransız meteoroloji ajansı, saatte 110 kilometreyi aşabilecek rüzgarlar ve yoğun yağış nedeniyle 23 vilayette turuncu alarm ilan etti.

AA Avrupa
Fransa’da kasırganın ardından yeni tehlike
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Fransız meteoroloji ajansı Meteo-France, hafta başında kasırganın ülkenin güneyinde yıkıma neden olmasının ardından şiddetli rüzgarlara karşı uyarıda bulundu.

Meteo-France, şiddetli rüzgarlar nedeniyle turuncu alarm verilen vilayet sayını 12'den 23'e çıkardı.

Saatteki hızı 110 kilometreyi aşması beklenen rüzgarlara, 2-5 santimetre büyüklüğünde dolu yağışının eşlik edebileceğini kaydeden Meteo-France, saatte 30 milimetreyi bulacak yağışlara karşı da uyarı yaptı.

FRANSA'YI KASIRGA VURMUŞTU

Diğer yandan Meteo-France, Fransa'nın Akdeniz'deki Korsika Adası'nda termometrelerin 40 dereceyi bulması ve sıcak rüzgarların etkili olmasının beklendiğini ifade etti.

Ülkenin güneyindeki Aude vilayetine bağlı Pomas kasabasını hafta başında kasırga vurmuştu. 300'den fazla evin zarar gördüğü kasırgada, 2'si ağır 40 kişi yaralanmıştı.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
#FRANSA #AKDENİZ

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Fransa’da kasırganın ardından yeni tehlike
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