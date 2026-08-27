Fransa’da kasırganın ardından yeni tehlike

FRANSA'YI KASIRGA VURMUŞTU

Diğer yandan Meteo-France, Fransa'nın Akdeniz'deki Korsika Adası'nda termometrelerin 40 dereceyi bulması ve sıcak rüzgarların etkili olmasının beklendiğini ifade etti.

Ülkenin güneyindeki Aude vilayetine bağlı Pomas kasabasını hafta başında kasırga vurmuştu. 300'den fazla evin zarar gördüğü kasırgada, 2'si ağır 40 kişi yaralanmıştı.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör