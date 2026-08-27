Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Avrupa Haberleri Paris'teki Montparnasse Garı'nda tren seferleri durduruldu
Giriş Tarihi: 27.08.2026 17:03

Paris'teki Montparnasse Garı'nda tren seferleri durduruldu

Fransa'nın başkenti Paris'teki Montparnasse Garı'nda elektrik tesisatındaki arıza sebebiyle tren seferlerinin durdurulduğu bildirildi.

AA
Paris’teki Montparnasse Garı’nda tren seferleri durduruldu
  • ABONE OL

Fransa Ulaştırma Bakanı Philippe Tabarot, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Paris'in 14. bölgesindeki Montparnasse Garı'nda yaşanan arıza konusunda bilgi paylaştı.

Gardaki elektrik tesisatında meydana gelen arıza nedeniyle yerel saatle 10.30'dan bu yana tren seferlerinin durdurulduğunu belirten Tabarot, seferlerin yeniden başlamasını sağlayacak koşulları oluşturmak için Fransız ulusal demir yolu şirketi (SNCF) ekiplerinin seferber olduğunu bildirdi.

Tabarot, seyahatleri için garı kullanacak yolculara sefer durumunu kontrol etmeleri tavsiyesinde bulundu.

SEFERLER YAKLAŞIK BİR SAATLİK GECİKMEYLE DÜZENLENECEK

SNCF şirketinin sitesindeki bilgiye göre, bugün Montparnasse Garı'ndan Le Havre ve Rouen gibi kentlere planlanan seferler yaklaşık bir saatlik gecikmeyle düzenlenecek.

Ayrıca, gardan Brest, Quimper ve Le Mans gibi çeşitli kentlere yapılacak bazı seferler de iptal edildi.

Öte yandan, Gare Montparnasse'a bu sabah ulaşması beklenen bazı trenlerin varış saatlerinde 1 ila 3 saatlik gecikmeler yaşanıyor.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör
#FRANSA #PARİS

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
ARKADAŞINA GÖNDER
Paris'teki Montparnasse Garı'nda tren seferleri durduruldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA