Paris’teki Montparnasse Garı’nda tren seferleri durduruldu

Fransa Ulaştırma Bakanı Philippe Tabarot, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Paris'in 14. bölgesindeki Montparnasse Garı'nda yaşanan arıza konusunda bilgi paylaştı.

Gardaki elektrik tesisatında meydana gelen arıza nedeniyle yerel saatle 10.30'dan bu yana tren seferlerinin durdurulduğunu belirten Tabarot, seferlerin yeniden başlamasını sağlayacak koşulları oluşturmak için Fransız ulusal demir yolu şirketi (SNCF) ekiplerinin seferber olduğunu bildirdi.

Tabarot, seyahatleri için garı kullanacak yolculara sefer durumunu kontrol etmeleri tavsiyesinde bulundu.

SEFERLER YAKLAŞIK BİR SAATLİK GECİKMEYLE DÜZENLENECEK

SNCF şirketinin sitesindeki bilgiye göre, bugün Montparnasse Garı'ndan Le Havre ve Rouen gibi kentlere planlanan seferler yaklaşık bir saatlik gecikmeyle düzenlenecek.

Ayrıca, gardan Brest, Quimper ve Le Mans gibi çeşitli kentlere yapılacak bazı seferler de iptal edildi.

Öte yandan, Gare Montparnasse'a bu sabah ulaşması beklenen bazı trenlerin varış saatlerinde 1 ila 3 saatlik gecikmeler yaşanıyor.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör