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Giriş Tarihi: 27.08.2026 10:51

Yunanistan'da Batı Nil virüsü! 6 kişi öldü, 75 vaka tespit edildi

Yunanistan'da bir haftada 75 yeni Batı Nil virüsü vakası tespit edildi, 6 kişinin virüs sebebiyle hayatını kaybettiği bildirildi. Yılın başından bu yana ülkede Batı Nil virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son bir haftada 6 artarak 19'a yükseldi.

AA
Yunanistan’da Batı Nil virüsü! 6 kişi öldü, 75 vaka tespit edildi
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Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumu (EODY), Batı Nil virüsüne ilişkin verileri paylaştı.

75 YENİ BATI NİL VİRÜSÜ VAKASI TESPİT EDİLDİ

Buna göre, 19-26 Ağustos'ta ülkede 75 yeni Batı Nil virüsü vakası tespit edildi.

Yılın başından bu yana ülkede Batı Nil virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son bir haftada 6 artarak 19'a yükseldi.

İTALYA'DAN SONRA EN ÇOK VAKA GÖRÜLEN ÜLKE

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) verilerine göre Yunanistan, İtalya'dan sonra en çok Batı Nil virüsü vakası görülen ülke.

Kathimerini gazetesinin haberine göre, Batı Nil virüsünün Yunanistan'da bu kadar yaygın olmasının nedenleri, ülkenin coğrafi konumu, sivrisineklerin yıl boyu yaşayabileceği iklim koşullarının bulunması ve bazı belediyelerde sivrisinekle mücadele programlarının bulunmaması.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör
#YUNANİSTAN

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Yunanistan'da Batı Nil virüsü! 6 kişi öldü, 75 vaka tespit edildi
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