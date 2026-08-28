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Giriş Tarihi: 28.08.2026 14:59

Fransa'da şiddetli fırtına etkili oldu! 2 bin 200 hane elektriksiz kaldı

Fransa'da etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle yaklaşık 2 bin 200 hanenin elektriksiz kaldığı bildirildi. Acil yardım ekiplerinin Seine-et-Marne ilinde 80 ve Val-de-Marne ilinde ise 120 olaya müdahale ettiği ifade edildi.

AA
Fransa’da şiddetli fırtına etkili oldu! 2 bin 200 hane elektriksiz kaldı
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Ülkenin birçok ilinde dün akşam ve gece şiddetli fırtına ve dolu etkili oldu.

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, ülkede dünden bu yana etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle acil yardım ekiplerinin yüzlerce müdahalede bulunduğunu kaydetti.

200 OLAYA MÜDAHALE EDİLDİ

Nunez, bu durumdan özellikle Paris'in bağlı olduğu Ile-de-France bölgesi, ülkenin doğu ve güneydoğu kesimlerinin etkilendiğine işaret ederek, acil yardım ekiplerinin Seine-et-Marne ilinde 80 ve Val-de-Marne ilinde ise 120 olaya müdahale ettiğini aktardı.

Fransa'nın doğu illerinde yaklaşık 1700 ve Allier ilinde ise 500 hanede elektrik kesintisinin yaşandığını aktaran Nunez, Loire, Val-de-Marne ve Doubs illerinde 3 vatandaşın yaralandığını belirtti.

Nunez, 7 ilde fırtına riski nedeniyle turuncu alarm seviyesinin devam ettiğini kaydederek, itfaiye erlerinin, güvenlik güçlerinin ve ilgili devlet birimlerinin seferber olduğunu ifade etti.

İçişleri Bakanı, vatandaşlara azami dikkat ve yetkililerin talimatlarına uyma çağrısında bulundu.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör
#FRANSA #PARİS #FIRTINA

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Fransa'da şiddetli fırtına etkili oldu! 2 bin 200 hane elektriksiz kaldı
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