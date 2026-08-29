İzlanda’da halk sandık başında! AB müzakereleri için düzenlenen referandumda oylama başladı

Kuzey Atlantik Okyanusu'nda, Avrupa ve Kuzey Amerika arasında yer alan yaklaşık 400 bin nüfusa sahip İzlanda'da halk, referandumda AB'ye üyelik müzakerelerinin yeniden başlatılıp başlatılmamasına karar verecek.

22.00'DE SONA ERECEK

Yerel saatle 09.00'da başlayan oylama 22.00'de sona erecek.

İzlanda, AB üyelik başvurusunu 2009'da yaparken, üyelik müzakerelerinin devam ettiği 2013'te AB karşıtı hükümetin başa gelmesiyle süreç askıya alındı. Ülkede 2024'te yapılan son seçimde Sosyal Demokrat İttifakı liderliğinde kurulan koalisyon ise müzakerelerin yeniden başlatılıp başlatılmaması konusunda referanduma gitme kararı aldı.

Referandumdan "evet" çıkması halinde müzakerelerin yeniden başlatılması gündeme gelecek. Müzakerelerin tamamlanması halinde ise üyelik için yeni bir referandum yapılması gerekecek.

HALKIN YÜZDE 51,3'Ü AB ÜYELİĞİ İSTİYOR

İzlanda medyasında yer verilen anketlere göre, halkın yüzde 51,3'ü AB üyelik müzakerelerinin yeniden başlatılmasından yana.

AB üyelik müzakerelerinin yeniden başlatılmasına karşı çıkanların oranı yüzde 48,7 olurken, bugün yapılan referandumda "başa baş" bir sonuç çıkabilir.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör