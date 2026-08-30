Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Avrupa Haberleri Almanya’da tren istasyonunda bıçaklı saldırı
Giriş Tarihi: 30.08.2026 17:00

Almanya’da tren istasyonunda bıçaklı saldırı

Almanya’nın Rosenheim kentinde tren istasyonunda bıçaklı saldırıya uğrayan 31 yaşındaki İngiltere vatandaşı kadın yaşamını yitirdi. Polis, 27 yaşındaki Alman uyruklu şüpheliyi olay yerinde gözaltına alırken cinayet suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

AA Avrupa
Almanya’da tren istasyonunda bıçaklı saldırı
  • ABONE OL

Almanya'nın Rosenheim kentinde 31 yaşındaki İngiltere vatandaşı kadın bıçaklı saldırıya uğradı.

Oberbayern Süd Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, gece yerel saatle 00.50 sıralarında Rosenheim Tren İstasyonu'nda bir kadının bıçaklı saldırı sonucu ağır yaralandığı ihbarı üzerine ekiplerin harekete geçtiği belirtildi.

Polisin saldırının hemen ardından şüpheliyi olay yerinde gözaltına aldığı ifade edilen açıklamada, Alman uyruklu zanlının Fürstenfeldbruck bölgesinde ikamet ettiği ve 27 yaşında olduğu kaydedildi.

Açıklamada, ağır yaralanan İngiltere vatandaşı kadının hastaneye kaldırıldığı ancak müdahaleye rağmen kurtarılamadığı bilgisi paylaşıldı.

Cinayet suçlamasına ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtilen açıklamada, olaya tanık olan kişilerin polisle iletişime geçmesi istendi.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
#ALMANYA #İNGİLTERE

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Almanya’da tren istasyonunda bıçaklı saldırı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA