Almanya’da tren istasyonunda bıçaklı saldırı

Polisin saldırının hemen ardından şüpheliyi olay yerinde gözaltına aldığı ifade edilen açıklamada, Alman uyruklu zanlının Fürstenfeldbruck bölgesinde ikamet ettiği ve 27 yaşında olduğu kaydedildi.

Açıklamada, ağır yaralanan İngiltere vatandaşı kadının hastaneye kaldırıldığı ancak müdahaleye rağmen kurtarılamadığı bilgisi paylaşıldı.

Cinayet suçlamasına ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtilen açıklamada, olaya tanık olan kişilerin polisle iletişime geçmesi istendi.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör