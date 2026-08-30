İsviçre’de at yarışı pistinde silahlı dehşet: 1 ölü, 5 yaralı

İsviçre'deki Aargau kanton polisi tarafından, X sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, Aarau kentindeki Schachen bölgesinde bulunan at yarışı pistinde bu gece düzenlenen etkinlik sırasında silahlı saldırı meydana geldiği belirtildi.

Paylaşımda, "İlk bulgulara göre, Schachen bölgesindeki gece saatlerinde meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Yaralılardan bazılarının durumu ağır." ifadesi kullanıldı.

Olaya ilişkin geniş çaplı polis operasyonunun sürdüğü kaydedilen paylaşımda, Aarau Yüzme Havuzu'nun da ikinci bir duyuruya kadar kapalı kalacağı bilgisi verildi.