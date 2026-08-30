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Giriş Tarihi: 30.08.2026 13:53

İsviçre’de at yarışı pistinde silahlı dehşet: 1 ölü, 5 yaralı

İsviçre'nin Aargau kantonunda bir at yarışı pistinde düzenlenen etkinlik sırasında silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken 5 kişi yaralandı. Failin yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatıldı.

AA Avrupa
İsviçre’de at yarışı pistinde silahlı dehşet: 1 ölü, 5 yaralı
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İsviçre'deki Aargau kanton polisi tarafından, X sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, Aarau kentindeki Schachen bölgesinde bulunan at yarışı pistinde bu gece düzenlenen etkinlik sırasında silahlı saldırı meydana geldiği belirtildi.

Paylaşımda, "İlk bulgulara göre, Schachen bölgesindeki gece saatlerinde meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Yaralılardan bazılarının durumu ağır." ifadesi kullanıldı.

Olaya ilişkin geniş çaplı polis operasyonunun sürdüğü kaydedilen paylaşımda, Aarau Yüzme Havuzu'nun da ikinci bir duyuruya kadar kapalı kalacağı bilgisi verildi.

HALKA "BÖLGEDEN UZAK DURUN" ÇAĞRISI

Paylaşımda, "vatandaşlara bölgeden uzak durmaları" yönünde çağrı yapılırken, daha fazla bilginin ilerleyen saatlerde paylaşılacağı kaydedildi.

Olayın failinin kimliğinin ve olası nedenlerin belirsiz olduğuna işaret edilen paylaşımda, failin yakalanmasına ilişkin çalışmaların sürdüğü vurgulandı.

Çok sayıda kişinin olayın yaşandığı yerde bulunduğu da polis tarafından bildirildi.

Aargau Kanton Polisi Basın Sözcüsü Pascal Wenzel, İsviçre'nin kamu yayın kuruluşu SRF'ye yaptığı açıklamada da silahlı saldırı bilgisinin gece yerel saatle 02.30'dan kısa süre sonra Aargau kanton polis merkezine ulaştığını söyledi.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
#İSVİÇRE

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İsviçre’de at yarışı pistinde silahlı dehşet: 1 ölü, 5 yaralı
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