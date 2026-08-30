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Giriş Tarihi: 30.08.2026 15:52

Sicilya’da alevler yerleşim yerlerine dayandı

İtalya’nın Sicilya Adası’nda Palermo yakınlarında çıkan ve geniş bir makilik alanı etkisi altına alan yangın, yerleşim yerlerini de tehdit etti. Çok sayıda kişi evlerini terk etmek zorunda kalırken, 1 kişi yaralanarak helikopterle hastaneye kaldırıldı.

AA
Sicilya’da alevler yerleşim yerlerine dayandı
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İtalya'da yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Sicilya Adası'nın batısındaki Palermo kentine yakın, Ciminna beldesinden Ventimiglia di Sicilia'ya uzanan aradaki makilik kısımda dün öğleden sonra başlayan yangın geniş bir alanı etkiledi.

Yangını kontrol altına almak üzere itfaiye ekipleri, karadan arazözlerle, havadan da yangın söndürme uçakları ve helikopterleriyle müdahalede bulundu.

Bu arada, yangın zaman zaman bölgedeki evleri de tehdit ederken bir kişinin yaralandığı ve Palermo'ya ambulans helikopterle nakledildiği öğrenildi.

Ciminna kırsalında hektarlarca makilik alanı yutan alevlerin, evleri de tehdit etmesi sebebiyle birçok kişinin evlerini terk etmek durumunda kaldığı belirtildi.

Sicilya Adası'nda Palermo yakınlarındaki yangın dışında Trapani, Agrigento, Messina kentleri yakınlarındaki makilik alanlarda da yangınların sürdüğü bildirildi.

Hava sıcaklıklarının 40 derecenin üzerine çıktığı adada, yangınların bazılarının kasten çıkarıldığına dair şüpheler olduğu da ulusal basındaki haberlerde yer aldı.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
#İTALYA

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Sicilya’da alevler yerleşim yerlerine dayandı
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