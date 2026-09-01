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Giriş Tarihi: 1.09.2026 11:11 Son Güncelleme: 1.09.2026 11:13

Belçika’da elektrikli skuterlerde yeni dönem: Kask zorunluluğu bugün başladı

Belçika’da elektrikli skuterlerin karıştığı kazaların artması üzerine yeni güvenlik düzenlemesi yürürlüğe girdi. Tasarım gereği saatte 20 kilometreden fazla hıza çıkabilen skuterleri kullananlar, daha düşük hızda seyretseler dahi kask takmak zorunda olacak.

AA Avrupa
Belçika’da elektrikli skuterlerde yeni dönem: Kask zorunluluğu bugün başladı
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Belçika'da elektrikli skuter kullanımında güvenliği artırmayı amaçlayan yeni düzenleme 1 Eylül itibarıyla uygulanmaya başladı.

Düzenlemeye göre, azami hızı saatte 20 kilometrenin üzerinde olan elektrikli skuterleri kullananların kask takması zorunlu oldu.

Kask zorunluluğunda skuterin kullanım sırasında yaptığı hız değil, aracın tasarım gereği ulaşabileceği en yüksek hız dikkate alınacak. Böylece, saatte 20 kilometreden fazla hıza çıkabilen skuterlerin daha düşük hızda kullanılması halinde de kask takılması gerekecek.

Kullanıcılar, moped veya bisiklet kaskları takabilecek.

Azami hızı saatte 20 kilometreyi aşmayan elektrikli skuterler ise kask zorunluluğunun dışında tutulacak.

Yeni kask zorunluluğuna uymayanlara 64 avro para cezasının yanı sıra 10,67 avro idari işlem ücreti uygulanacak.

Brüksel'de elektrikli skuterlerin hızı saatte 20 kilometreyle sınırlandırıldığından, bu hızın üzerine çıkamayan paylaşımlı elektrikli skuterler kask zorunluluğunun dışında kalacak.

BENZER UYGULAMALAR DİĞER AVRUPA ÜLKELERİNDE DE VAR

Belçika, yeni düzenlemeyle birlikte elektrikli skuter kullanıcılarına yönelik benzer kask zorunluluğunun bulunduğu Danimarka, İtalya ve Hırvatistan gibi Avrupa ülkeleri arasına katılmış oldu.

Belçika'da kamuya açık yollarda elektrikli skuterlerin saatte 25 kilometreden hızlı kullanılması yasaklanmıştı.

Ülkede elektrikli skuter kullanımının yaygınlaşmasıyla bu araçların karıştığı kazaların sayısında da artış yaşandı. Ülkede geçen yıl elektrikli skuterlerin karıştığı kazalarda yaklaşık 2 bin 500 kişi yaralandı.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
#BELÇİKA #BRÜKSEL

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Belçika’da elektrikli skuterlerde yeni dönem: Kask zorunluluğu bugün başladı
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