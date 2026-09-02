Almanya’da elektrik hatlarına yönelik sabotaj şüphesi büyüyor

Alman basınında yer alan haberlere göre polis, Almanya'nın Brandenburg eyaletinde bir trafo merkezinde patlayıcı düzeneklerin bulunmasının ardından, Köln yakınlarındaki Bergheim kentinde meydana gelen trafo arızasının teknik bir arızadan kaynaklanmadığını ve kasıtlı bir eylem olabileceğini değerlendiriyor.

Brandenburg eyaleti polisinden yapılan açıklamada, "Soruşturmanın mevcut durumuna göre teknik bir arızadan ziyade kasıtlı bir eylemden, yani bir suç eyleminden söz ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Trafo merkezinin işletmecisi enerji şirketi Amprion, olayın ardından RWE Power'a ait bazı tesislerde arızalar yaşandığını ancak genel elektrik arzının hiçbir aşamada etkilenmediğini ve elektrik sisteminin istikrarının korunduğunu açıkladı.