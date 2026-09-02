Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Avrupa Haberleri Almanya’da elektrik hatlarına yönelik sabotaj şüphesi büyüyor
Giriş Tarihi: 2.09.2026 11:53

Almanya’da elektrik hatlarına yönelik sabotaj şüphesi büyüyor

Almanya’nın Brandenburg eyaletindeki trafo merkezinde patlayıcı düzenekler bulunması ve yüksek gerilim hatlarında sabotaj girişimlerinin ardından Bergheim kentinde de şüpheli bir trafo arızası yaşandı. Polis, Bergheim’daki olayın kasıtlı bir eylem olabileceğini değerlendiriyor.

AA Avrupa
Almanya’da elektrik hatlarına yönelik sabotaj şüphesi büyüyor
  • ABONE OL

Alman basınında yer alan haberlere göre polis, Almanya'nın Brandenburg eyaletinde bir trafo merkezinde patlayıcı düzeneklerin bulunmasının ardından, Köln yakınlarındaki Bergheim kentinde meydana gelen trafo arızasının teknik bir arızadan kaynaklanmadığını ve kasıtlı bir eylem olabileceğini değerlendiriyor.

Brandenburg eyaleti polisinden yapılan açıklamada, "Soruşturmanın mevcut durumuna göre teknik bir arızadan ziyade kasıtlı bir eylemden, yani bir suç eyleminden söz ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Trafo merkezinin işletmecisi enerji şirketi Amprion, olayın ardından RWE Power'a ait bazı tesislerde arızalar yaşandığını ancak genel elektrik arzının hiçbir aşamada etkilenmediğini ve elektrik sisteminin istikrarının korunduğunu açıkladı.

YÜKSEK GERİLİM HATTINDA KISA DEVRE GİRİŞİMİ

Brandenburg eyaletinde bulunan Jaenschwalde kömür santrali yakınlarında önceki gün kimliği belirsiz kişilerin yüksek gerilim hatlarında kısa devre oluşturmaya çalıştığı, iki girişimin de başarılı olduğu bildirilmişti.

Brandenburg polisi olayla ilgili sabotaj şüphesiyle soruşturma başlatmıştı.

Yetkililer, Bergheim'daki olay ile Brandenburg'daki sabotaj girişimleri arasında bağlantı bulunup bulunmadığının henüz bilinmediğini belirtti.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
#ALMANYA #KÖLN

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Almanya’da elektrik hatlarına yönelik sabotaj şüphesi büyüyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA