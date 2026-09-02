Almanya’dan balistik füze denemesi

Almanya Donanması, gece saatlerinde Kuzey Atlantik'te İsrail menşeli ve 500 km menzilli bir balistik füze denemesi gerçekleştirdi.

Israel Aerospace Industries (IAI) tarafından geliştirilen LORA sisteminin testi, Avrupa ülkelerinin Rusya tehdidine karşı uzun menzilli silah tedarikini hızlandırdıkları bir dönemde geldi.

İrlanda ve İzlanda arasındaki Kuzey Atlantik bölgesinde gerçekleştirilen deneme sırasında en az iki LORA denendi. Hedeflerin yeri ve füzelerin test sırasında katettiği gerçek mesafeye ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Alman Donanması Komutanı Jan Christian Kaack, denemenin bütünüyle başarılı olduğunu ve bu adımın, caydırıcılık ve deniz savunma hazırlığında yeni bir başlangıcı temsil ettiğini söyledi.

Kaack, "Dün gece Kuzey Atlantik'te gerçekleştirdiğimiz başarılı deneme ile denizcilik tarihine geçtik. Sistemin potansiyel menzili, şimdiye kadar bildiğimiz her şeyi aşıyor" dedi.