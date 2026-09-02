Estonya’nın yeni cumhurbaşkanı belli oldu: Hukukçu Ülle Madise 71 oyla seçildi

Estonya'nın yeni cumhurbaşkanını seçmek üzere 101 sandalyeli Estonya Parlamentosu'nda oylama yapıldı.

Hukukçu Ülle Madise, parlamentoda yapılan gizli oylamada tek aday olarak yarıştı ve 71 oy alarak ülkenin yeni cumhurbaşkanı seçildi.

Verilen destek ve duyulan güven için teşekkür eden Madise, "Bu güveni haklı çıkarmak için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Birbirimizi anlayarak, gerektiğinde sert şekilde tartışsak da yine de birbirimize sahip çıkarak Estonya için birlikte çok şey başarabileceğimizi ve Estonya'nın mutlu, iyi ve güvenli bir ülke olacağını umuyorum." dedi.