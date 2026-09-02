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Giriş Tarihi: 2.09.2026 15:24

Estonya’nın yeni cumhurbaşkanı belli oldu: Hukukçu Ülle Madise 71 oyla seçildi

Estonya Parlamentosu’nda yapılan gizli oylamada tek aday olarak yarışan hukukçu Ülle Madise, 71 oy alarak ülkenin yeni cumhurbaşkanı seçildi. 51 yaşındaki Madise, 12 Ekim’de yemin ederek 5 yıl sürecek görevine resmen başlayacak.

AA Avrupa
Estonya’nın yeni cumhurbaşkanı belli oldu: Hukukçu Ülle Madise 71 oyla seçildi
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Estonya'nın yeni cumhurbaşkanını seçmek üzere 101 sandalyeli Estonya Parlamentosu'nda oylama yapıldı.

Hukukçu Ülle Madise, parlamentoda yapılan gizli oylamada tek aday olarak yarıştı ve 71 oy alarak ülkenin yeni cumhurbaşkanı seçildi.

Verilen destek ve duyulan güven için teşekkür eden Madise, "Bu güveni haklı çıkarmak için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Birbirimizi anlayarak, gerektiğinde sert şekilde tartışsak da yine de birbirimize sahip çıkarak Estonya için birlikte çok şey başarabileceğimizi ve Estonya'nın mutlu, iyi ve güvenli bir ülke olacağını umuyorum." dedi.

ADALET ŞANSÖLYELİĞİ GÖREVİNİ YÜRÜTÜYORDU

51 yaşındaki hukukçu Madise, 2015'ten bu yana Estonya'nın anayasal denetim ve ombudsmanlık makamı olan Adalet Şansölyeliği görevini yürütüyordu.

Madise, 12 Ekim'de yemin ederek 5 yıl sürecek görevine resmen başlayacak.

Estonya'nın mevcut Cumhurbaşkanı Alar Karis, ikinci kez aday olmayacağını açıklamıştı.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
#ESTONYA

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Estonya’nın yeni cumhurbaşkanı belli oldu: Hukukçu Ülle Madise 71 oyla seçildi
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