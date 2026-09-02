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Giriş Tarihi: 2.09.2026 15:19

Londra metrosunda kanlı saldırı

İngiltere’nin başkenti Londra’daki Liverpool Street Metro İstasyonu’nda bıçaklı saldırıya uğrayan 32 yaşındaki kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla bağlantılı 38 yaşındaki Jeremiah Maximo gözaltına alınırken polis, saldırıyı gören ancak henüz kendilerine ulaşmayan kişilere bilgi verme çağrısı yaptı.

AA
Londra metrosunda kanlı saldırı
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İngiltere'nin başkenti Londra'da 32 yaşındaki bir kişi bıçaklı saldırıya uğradı.

İngiliz Ulaştırma Polisi (BTP) tarafından yapılan açıklamada, 30 Ağustos Pazar günü yerel saatle 22.51'de Liverpool Street Metro İstasyonu'ndaki saldırı ihbarı üzerine polis ve sağlık ekiplerinin olay yerine sevk edildiği belirtildi.

Açıklamada, ağır yaralanan kişinin kritik durumda hastaneye kaldırıldığını ancak dün ailesinin yanında hayatını kaybettiği ifade edildi.

Olayla bağlantılı olarak Barking'de yaşayan 38 yaşındaki Jeremiah Maximo'ya "ağır şekilde bedensel zarar verme" suçlaması yöneltildiği bildirildi.

Ayrıca, açıklamada, İngiliz vatandaşı olduğu belirtilen Maximo'nun gözaltında tutulduğu ve Highbury Corner Sulh Ceza Mahkemesine çıkarılacağı kaydedildi.

BTP Dedektif Başmüfettişi Sam Blackburn da yaptığı açıklamada, hayatını kaybeden kişinin yakınlarına başsağlığı dileyerek, soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

Blackburn, olayı gören ancak henüz polisle irtibat kurmayan kişilere çağrıda bulunarak "Her bilgi bizim için hayati önem taşıyabilir." ifadesini kullandı.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
#İNGİLTERE #LONDRA

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Londra metrosunda kanlı saldırı
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