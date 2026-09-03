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Giriş Tarihi: 3.09.2026 15:00

AİHM, Yunanistan’ı manevi tazminata hükmetti

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Yunanistan’ı Patra ve Avlona cezaevlerindeki tutukluluk koşulları nedeniyle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) 3. maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle mahkum etti. AİHM, kişisel alan yetersizliğinin kısa süreli ya da istisnai sayılamayacağını belirterek, ihlal tespit edilen başvuruculara manevi tazminat ödenmesine hükmetti.

AA
AİHM, Yunanistan’ı manevi tazminata hükmetti
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Mahkemenin 27 Ağustos'ta yayımlanan iki ayrı kararında, mahkumlara düşen kişisel alanın bazı koğuş ve hücrelerde kişi başına 3 metrekarenin altında kaldığı belirtildi.

Patra Cezaevi'ndeki bazı koğuşlarda kişi başına düşen alanın 2,81 metrekare, bazı hücrelerde ise 2,87 metrekare olduğu kaydedildi.

YUNAN HÜKÜMETİ YETERLİ SOMUT VERİ SUNAMADI

Avlona Çocuk ve Gençlik Cezaevi'nde de bazı tutukluların kişi başına 3 metrekareden daha az alanda tutulduğu, Yunan hükümetinin bunun aksini kanıtlayacak yeterli somut veri sunamadığı ifade edildi.

AİHM, kişisel alan yetersizliğinin kısa süreli ya da istisnai sayılamayacağını belirterek, ihlal tespit edilen başvuruculara manevi tazminat ödenmesine hükmetti.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör
#YUNANİSTAN

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AİHM, Yunanistan’ı manevi tazminata hükmetti
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