Fransa’da başörtüsü yasağına karşı dayanışma dalgası

Fransa'da aşırı sağcıların gelecek yıl düzenlenecek 2027 cumhurbaşkanı seçimini kazanması halinde başörtüsünü yasaklamaya yönelik olası referandum teklifi, Müslüman kadınları hedef aldığı ve ayrımcılığa yol açtığı gerekçesiyle tepki çekmeye devam ediyor.

Bu yasağa karşı çıkan Fransız kadınlar, Müslüman hemcinsleriyle dayanışma için sosyal medyada "başörtüsü" akımı başlattı.

Başörtüsü taktıkları anların fotoğraf ve videolarını çeken kadınlar, sosyal medya hesaplarından bu görüntüleri "Başörtülü tüm vatandaşlarımıza destek için" ve "Bu yasa çıkarsa, anında başörtüsü takacağım" mesajlarıyla paylaştı.