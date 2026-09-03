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Giriş Tarihi: 3.09.2026 15:11 Son Güncelleme: 3.09.2026 15:12

Yunanistan'da Batı Nil virüsü hızla yayılıyor: Vaka sayısı 290’a can kaybı 24’e yükseldi

Yunanistan’da Batı Nil virüsü vakalarının sayısı bir haftada 58 artarak 290’a çıktı. Virüs nedeniyle hayatını kaybeden 24 kişinin tamamının 65 yaş üstünde olduğu belirtilirken, yetkililer salgının mevcut bölgelerin yanı sıra yeni bölgelere de yayılabileceği uyarısında bulundu.

AA Avrupa
Yunanistan’da Batı Nil virüsü hızla yayılıyor: Vaka sayısı 290’a can kaybı 24’e yükseldi
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Yunanistan'da Batı Nil virüsü salgınında son bir haftada 58 yeni vaka tespit edildiği, toplam vaka sayısının 290'a yükseldiği bildirildi.

Yunan basınında çıkan haberlerde, 290 vakanın 199'unda ensefalit, menenjit veya akut flask paralizi gibi merkezi sinir sistemi bulguları görüldüğü, 91 vakanın ise hafif belirtiler gösterdiği ya da merkezi sinir sistemi tutulumu bulunmadığı kaydedildi.

Virüs nedeniyle 2 Eylül'e kadar, tamamı 65 yaş üstü kişilerden oluşan 24 hastanın hayatını kaybettiği belirtilen haberlerde, vakaların ülke genelinde 20 bölgesel birime bağlı 69 belediyede tespit edildiği aktarıldı.

Özellikle Attika bölgesinde bu yıl virüs dolaşımının önceki yıllara göre daha yoğun olduğu ve gelecek dönemde mevcut bölgelerin yanı sıra yeni bölgelerde de vaka görülmesinin beklendiği ifade edildi.

Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumu (EODY), hastalığın kontrol altına alınması için epidemiyolojik takibin, sivrisinekle mücadele programlarının ve kişisel korunma önlemlerinin önem taşıdığını bildirdi.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
#YUNANİSTAN

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Yunanistan'da Batı Nil virüsü hızla yayılıyor: Vaka sayısı 290’a can kaybı 24’e yükseldi
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