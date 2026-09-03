Yunanistan’da Batı Nil virüsü hızla yayılıyor: Vaka sayısı 290’a can kaybı 24’e yükseldi

Özellikle Attika bölgesinde bu yıl virüs dolaşımının önceki yıllara göre daha yoğun olduğu ve gelecek dönemde mevcut bölgelerin yanı sıra yeni bölgelerde de vaka görülmesinin beklendiği ifade edildi.

Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumu (EODY), hastalığın kontrol altına alınması için epidemiyolojik takibin, sivrisinekle mücadele programlarının ve kişisel korunma önlemlerinin önem taşıdığını bildirdi.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör