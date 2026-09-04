Almanya’da polis alarm seviyesini en üst düzeye çıkardı!

Alman basınındaki haberlere göre, Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin Dormagen kentindeki bir enerji tesisinde kısa devreye yol açmaya yönelik girişim tespit edildi. Polis, olayın ardından eylemi üstlenen bir mektup aldı.

Ülke genelinde enerji şebekelerini hedef alan peş peşe sabotaj girişimleri ile eylemlerin üstlenildiği mektubun ortaya çıkmasının ardından güvenlik güçleri alarm seviyesini en üst düzeye çıkardı.

Öte yandan, ülkenin kuzeyindeki Ganderkesee kasabasında da bir trafo istasyonu şüpheli durumlar nedeniyle kordon altına alındı.

ŞÜPHELİNİN YAKALANMASI İÇİN ARAMA BAŞLATILDI

Dormagen'deki sabotaj girişiminin ardından soruşturmayı genişleten güvenlik güçleri, Aachen yakınlarındaki Weisweiler trafo merkezini de incelemeye aldı. Emniyet sözcüsü, üstlenme mektubunda bu tesise yönelik de yeni bir saldırı tehdidinin yer aldığını ve ekiplerin bölgede şüpheli ateşleme mekanizmaları aradığını açıkladı.

Mektupta, eylemlerin gerekçesi olarak fosil yakıtlarla mücadelenin gösterildiği öne sürüldü. Sabotajların arkasında Gevelsberg kentinde yaşayan bir erkeğin bulunduğunun değerlendirilmesi üzerine polis, şüphelinin yakalanması için geniş çaplı arama başlattı.

SABOTAJ DALGASI SÜRÜYOR

Almanya'da hafta başından bu yana enerji şebekesine yönelik iki büyük sabotaj vakası daha yaşanmıştı. Bergheim'daki bir trafo merkezine düzenlenen vandalizm eylemi nedeniyle toplam 4 bin 200 megavat kapasiteli linyit santrali üniteleri geçici olarak şebekeden çıkarılmıştı.

Eş zamanlı olarak Brandenburg eyaletinde de en kritik yüksek gerilim hatlarından birine, iletken maddeler içeren düzenekler kullanılarak zarar verilmişti.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör