Finlandiya’da bulunan keşif İHA’sı Rusya’ya ait!

Finlandiya Savunma Bakanı Antti Hakkanen, 1 Eylül'de Pellingi sahil bölgesinde bulunan keşif İHA'sının Rus yapımı olduğunu belirterek, Rusya makamlarının keşif ve haritalama amaçlarıyla kullanılan bir İHA'nın kaybolduğuna dair Finlandiya'yı bilgilendirdiğini söyledi.

Rusya'dan gelen bilgilendirmenin keşif İHA'sının bulunmasından birkaç gün önce olduğunu aktaran Hakkanen, soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

FİNLANDİYA CUMHURBAŞKANI STUBB: ŞU ANDA KARŞI KARŞIYA OLDUĞUMUZ DOĞRUDAN BİR TEHDİT YOK

Finlandiya Savunma Bakanlığınca yapılan açıklamada da keşif İHA'sının sivil amaçlar için kullanılan bir model olduğu ifade edilerek, İHA'nın hava yoluyla mı yoksa denizden sürüklenerek mi geldiğinin araştırıldığı aktarıldı. Açıklamada, İHA'nın patlayıcı yüklü olmadığı bilgisine de yer verildi.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ise basına yaptığı değerlendirmede, gelişmelere ilişkin detaylı bilgilendirildiğini söyleyerek, "Şu anda karşı karşıya olduğumuz doğrudan bir tehdit yok." dedi.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör