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Giriş Tarihi: 5.09.2026 12:25

Almanya’dan eski İsrailli askere vatandaşlık hakkı

Almanya, Filistinli esirleri kendi elleriyle asmak istediğini söyleyen, Gazze'deki eski esir İsrail askerlerinden Rom Braslavski'ye vatandaşlık verdi. Braslavski, ABD Başkanı Donald Trump'ın planı kapsamında sağlanan ateşkesin ardından Ekim 2025'te Gazze'den serbest bırakılan son İsrailli esir askerlerdendi.

AA
Almanya’dan eski İsrailli askere vatandaşlık hakkı
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Braslavski, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, Almanya'nın kendisine vatandaşlık hakkı tanıdığını duyurdu.

Paylaşımında, Gazze'de esir kalmasının işe yaradığını ileri süren İsrailli eski asker, babasının Alman olmasından gurur duyduğunu kaydetti.

SERBEST BIRAKILAN SON İSRAİLLİ ESİR ASKERLERDENDİ

Braslavski, ABD Başkanı Donald Trump'ın planı kapsamında sağlanan ateşkesin ardından Ekim 2025'te Gazze'den serbest bırakılan son İsrailli esir askerlerdendi.

Eski İsrailli asker Braslavski, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile yaptığı röportajda, hapishanelerdeki Filistinli esirleri kendi elleriyle asmak istediğini söylemiş ve Ben-Gvir'den buna izin vermesini istemişti.

İsrailli aşırı sağcı Bakan ise eski askerin bu talebini memnuniyetle karşılamıştı.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör
#ALMANYA #GAZZE #İSRAİL

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Almanya’dan eski İsrailli askere vatandaşlık hakkı
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