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Giriş Tarihi: 5.09.2026 12:39

Fransa'da 225 hektarlık alan kül oldu

Fransa'nın Aude iline bağlı Puilaurens köyü yakınlarında devam eden orman yangınında 225 hektarlık alan yandı. Yangına müdahale etmek için farklı illerden 350 itfaiye eri, 100 araç, 1 helikopter ve 1 yangın söndürme uçağı bölgeye sevk edildi. Öte yandan yangının henüz kontrol altına alınamadığı ifade edildi.

AA
Fransa’da 225 hektarlık alan kül oldu
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Aude Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Puilaurens köyü yakınlarında dün yerel saatle 16.00 sıralarında orman yangını çıktı.

Yangına müdahale etmek için farklı illerden 350 itfaiye eri, 100 araç, 1 helikopter ve 1 yangın söndürme uçağı bölgeye sevk edildi.

YANGIN HENÜZ KONTROL ALTINA ALINAMADI

Gece hava koşullarının daha iyi olmasına rağmen yangın henüz kontrol altına alınamadı.

Yangın nedeniyle şu ana kadar 225 hektarlık alan küle dönerken, gün içinde bölgede etkili olacak aşırı sıcakların yangın söndürme faaliyetlerini olumsuz etkileyebileceği konusunda uyarı yapıldı.

Aude Valisi Alain Bucquet, vatandaşlardan bölgeden uzak durmalarını, itfaiye ve jandarma ekiplerinin talimatlarına uymalarını istedi.

Valilik, yangının hangi nedenle çıktığına dair bilgi paylaşmadı.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör
#FRANSA #ORMAN YANGINI

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Fransa'da 225 hektarlık alan kül oldu
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