Almanya’da aşırı sağ sandıktan zaferle çıktı: Eyalette koalisyon bilmecesi başladı

EYALET SİYASİ ÇIKMAZLA KARŞI KARŞIYA

Diğer tüm büyük partilerin AfD ile koalisyon kurmayı reddetmesi nedeniyle sonuç siyasi belirsizliğe ve hükümetin kurulması konusunda uzun süren müzakerelere işaret ediyor.

AfD'nin eyalet başbakan adayı Ulrich Siegmund, ARD televizyonuna yaptığı açıklamada, "Tam olarak hedeflediğimiz şeyi başardık. Bu ülkede tarih yazdık." dedi.

Siegmund, koalisyon kurulması için ortak bulunamaması durumunda ne olacağı sorulduğunda ise "Gerekirse yeni seçimler yapılır." yanıtını verdi.

Geçici resmi sonuçlara göre 83 sandalyeli eyalet meclisinde AfD'yi 39, CDU'yu 15, SPD, Yeşiller ve Sol Parti'yi 8'er, BSW'yi ise 5 milletvekili temsil edecek.

Hükümet kurulması için 42 sandalyenin gerektiği eyalet meclisinde AfD, tek başına çoğunluğun 3 sandalye gerisinde kaldı.

AfD'nin yer almadığı çoğunluk hükümetinin kurulabilmesi için CDU, SPD, Yeşiller, Sol Parti ve BSW'nin tamamının koalisyona katılması gerekiyor.

1,7 milyon seçmenin oy kullanma hakkının bulunduğu eyalette seçime katılım yüzde 77,8 olarak gerçekleşti.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör