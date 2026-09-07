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Giriş Tarihi: 7.09.2026 15:13

Almanya’da aşırı sağ sandıktan zaferle çıktı: Eyalette koalisyon bilmecesi başladı

Almanya’da aşırı sağcı AfD, Saksonya-Anhalt’ta yüzde 43,8 oy alarak rakiplerine büyük fark attı ve eyalet seçimlerindeki en yüksek oy oranına ulaştı. Ancak 39 sandalye kazanan aşırı sağcı parti çoğunluk için gerekli 42 sandalyeye ulaşamazken, AfD’siz hükümet kurulabilmesi için diğer beş partinin tamamının aynı koalisyonda buluşması gerekiyor.

Almanya’da aşırı sağ sandıktan zaferle çıktı: Eyalette koalisyon bilmecesi başladı
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Almanya'da aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisi, Saksonya-Anhalt'ta düzenlenen eyalet meclisi seçimlerini kazandı.

Eyalet seçim kurulunun açıkladığı geçici resmi sonuçlara göre AfD, oyların yüzde 43,8'ini alarak açık farkla birinci çıktı.

AfD, 2021 seçimindeki yüzde 20,8'lik oy oranının iki katından fazlasını alarak eyalet meclisi seçiminde elde ettiği en güçlü sonucu kaydetti.

DİĞER PARTİLERİN OY ORANLARI

Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU), 2021'e göre 19,9 puan kaybederek yüzde 17,2 oyla ikinci parti oldu.

Bir önceki seçime göre oyunu 0,9 puan artıran Sosyal Demokrat Parti (SPD) ise yüzde 9,3 ile üçüncü sırada yer aldı.

Yeşiller partisi, yüzde 8,9 ile sandıktan dördüncü çıktı, son seçime göre oy oranı 2,4 puan azalan Sol Parti de yüzde 8,6 ile beşinci oldu.

Sosyal Adalet ve Ekonomik Anlayış İttifakı (BSW), yüzde 5,3 oy alarak meclise girmeye hak kazandı.

Hür Demokrat Parti (FDP) 3,8 puan kaybederek yüzde 2,6 oy aldı ve yüzde 5'lik barajı geçemedi.

EYALET SİYASİ ÇIKMAZLA KARŞI KARŞIYA

Diğer tüm büyük partilerin AfD ile koalisyon kurmayı reddetmesi nedeniyle sonuç siyasi belirsizliğe ve hükümetin kurulması konusunda uzun süren müzakerelere işaret ediyor.

AfD'nin eyalet başbakan adayı Ulrich Siegmund, ARD televizyonuna yaptığı açıklamada, "Tam olarak hedeflediğimiz şeyi başardık. Bu ülkede tarih yazdık." dedi.

Siegmund, koalisyon kurulması için ortak bulunamaması durumunda ne olacağı sorulduğunda ise "Gerekirse yeni seçimler yapılır." yanıtını verdi.

Geçici resmi sonuçlara göre 83 sandalyeli eyalet meclisinde AfD'yi 39, CDU'yu 15, SPD, Yeşiller ve Sol Parti'yi 8'er, BSW'yi ise 5 milletvekili temsil edecek.

Hükümet kurulması için 42 sandalyenin gerektiği eyalet meclisinde AfD, tek başına çoğunluğun 3 sandalye gerisinde kaldı.

AfD'nin yer almadığı çoğunluk hükümetinin kurulabilmesi için CDU, SPD, Yeşiller, Sol Parti ve BSW'nin tamamının koalisyona katılması gerekiyor.

1,7 milyon seçmenin oy kullanma hakkının bulunduğu eyalette seçime katılım yüzde 77,8 olarak gerçekleşti.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
#ALMANYA #AFD

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Almanya’da aşırı sağ sandıktan zaferle çıktı: Eyalette koalisyon bilmecesi başladı
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