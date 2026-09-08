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Giriş Tarihi: 8.09.2026 13:54

İspanya’da yaz aylarında trafik kazalarında 240 kişi hayatını kaybetti

İspanya’da temmuz ve ağustos aylarında meydana gelen trafik kazalarında 240 kişi hayatını kaybetti, 926 kişi hastaneye kaldırıldı. Trafiğin en yoğun olduğu iki ayda 102 milyon araç seyahati kaydedilirken İçişleri Bakanı Fernando Grande-Marlaska, “Kötü bir yaz oldu” dedi.

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AA Avrupa
İspanya’da yaz aylarında trafik kazalarında 240 kişi hayatını kaybetti
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İspanya Trafik Genel Müdürlüğü (DGT) temmuz ve ağustos aylarının trafik raporunu sundu.

Raporda, yıl içinde trafiğin en yoğun olduğu bu aylarda meydana gelen kazalarda 240 kişinin öldüğü, 926 kişinin de yaralanarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Temmuz ve ağustosta 2025'in aynı dönemine nazaran trafik kazalarındaki can kayıplarında yüzde 4'lük artış olduğu bildirilen raporda, son 10 yılın en yüksek can kaybı sayısının kaydedildiği üçüncü ağustos ayının geride bırakıldığı aktarıldı.

"KÖTÜ BİR YAZ OLDU"

DGT, temmuz ve ağustosta İspanya'da 102 milyon araç seyahatinin kaydedildiğini ve bu hareketliliğin tüm zamanların en yüksek seviyesi olduğunu duyurdu.

İçişleri Bakanı Fernando Grande-Marlaska, rapora ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Kötü bir yaz oldu. Yazın seyahatin en yoğun olduğu bu iki ayda her gün ortalama 4 kişinin hayatını kaybetmesi üzüntü verici." ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
#İSPANYA

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İspanya’da yaz aylarında trafik kazalarında 240 kişi hayatını kaybetti
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