İspanya’da yaz aylarında trafik kazalarında 240 kişi hayatını kaybetti

"KÖTÜ BİR YAZ OLDU"

DGT, temmuz ve ağustosta İspanya'da 102 milyon araç seyahatinin kaydedildiğini ve bu hareketliliğin tüm zamanların en yüksek seviyesi olduğunu duyurdu.

İçişleri Bakanı Fernando Grande-Marlaska, rapora ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Kötü bir yaz oldu. Yazın seyahatin en yoğun olduğu bu iki ayda her gün ortalama 4 kişinin hayatını kaybetmesi üzüntü verici." ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör