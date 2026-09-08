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Giriş Tarihi: 8.09.2026 13:11

Yunanistan’da 6 bölgede yangın riski ‘çok yüksek’ seviyede

Yunanistan’ın güneyindeki Messinia bölgesinde tarım ve ormanlık alanların iç içe bulunduğu bölgede yangın çıktı. 16 itfaiyeci ve 8 araçla müdahalenin sürdüğü ülkede, 6 bölgede yangın riskinin “çok yüksek” seviyeye çıkarılmasıyla ekipler yüksek hazırlık durumuna geçti.

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AA
Yunanistan’da 6 bölgede yangın riski ‘çok yüksek’ seviyede
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Yunan basınında yer alan haberlere göre, sabah Yunanistan'ın güneyindeki Messinia bölgesinde tarım ve orman alanının iç içe bulunduğu bölgede çıkan yangına, 16 itfaiyeci ve 8 araçla müdahale ediliyor.

Öte yandan, Yunanistan Sivil Koruma Genel Sekreterliğinin Yangın Risk Tahmin Haritası'nda bugün 6 bölgede yangın riskinin, 4. kategori olan "çok yüksek" seviyede bulunduğu bildirildi.

Bu bölgelerin Orta Yunanistan'ın Viotia ve Eğriboz birimleri ile İskiri Adası, Attika ile Çuha Adası, Mora Yarımadası'nın Lakonia bölgesi, Kuzey Ege'deki Midilli, Sakız, Sisam ve İkarya adaları, Güney Ege'deki Kiklad Adaları ile Girit olduğu belirtildi.

Yetkililerin, bu bölgelerde olası yangınlara karşı yüksek hazırlık durumunda bulunduğu kaydedildi.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
#YUNANİSTAN

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Yunanistan’da 6 bölgede yangın riski ‘çok yüksek’ seviyede
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