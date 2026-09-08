Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Avrupa Haberleri Yunanistan'ın Messinia bölgesinde yangın!
Giriş Tarihi: 8.09.2026 11:47

Yunanistan'ın Messinia bölgesinde yangın!

Yunanistan'ın güneyindeki Messinia bölgesinde zirai ve ormanlık alanda yangın çıktı. 6 bölgede yangın riskinin, 4. kategori olan "çok yüksek" seviyede bulunduğu bildirildi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
AA
Yunanistan’ın Messinia bölgesinde yangın!
  • ABONE OL

Yunan basınında yer alan haberlere göre, sabah Messinia'da tarım ve orman alanının iç içe bulunduğu bölgede çıkan yangına, 16 itfaiyeci ve 8 araçla müdahale ediliyor.

YANGIN RİSKİ ÇOK YÜKSEK SEVİYEDE

Öte yandan, Yunanistan Sivil Koruma Genel Sekreterliğinin Yangın Risk Tahmin Haritası'nda bugün 6 bölgede yangın riskinin, 4. kategori olan "çok yüksek" seviyede bulunduğu bildirildi.

Bu bölgelerin Orta Yunanistan'ın Viotia ve Eğriboz birimleri ile İskiri Adası, Attika ile Çuha Adası, Mora Yarımadası'nın Lakonia bölgesi, Kuzey Ege'deki Midilli, Sakız, Sisam ve İkarya adaları, Güney Ege'deki Kiklad Adaları ile Girit olduğu belirtildi.

Yetkililerin, bu bölgelerde olası yangınlara karşı yüksek hazırlık durumunda bulunduğu kaydedildi.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör
#YUNANİSTAN #YANGIN

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Yunanistan'ın Messinia bölgesinde yangın!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA