Fransa’da itfaiyeciler isyan etti: 6 haftalık grev başladı

FRANSA'DA İTFAİYECİLERİN ÇOĞUNLUĞU "GÖNÜLLÜ"

Aşırı sıcakların etkili olduğu Fransa'da bu yıl orman yangınları nedeniyle 117 bin hektarlık alan zarar görmüştü.

Yangınlara müdahale eden itfaiye erlerinden 4'ü hayatını kaybetmiş, 230'dan fazla itfaiyeci yaralanmıştı.

İçişleri Bakanlığının verilerine göre, Fransa'da yaklaşık 256 bin itfaiye eri bulunuyor. Söz konusu itfaiyecilerin yüzde 17'si profesyonel olarak bu mesleği yaparken, yüzde 5'i askerlerden oluşuyor.

İtfaiye erlerinin yüzde 78'i ise farklı mesleklerde çalışan "gönüllü itfaiyeciler" kategorisine giriyor.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör