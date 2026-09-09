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Giriş Tarihi: 9.09.2026 11:07

İtalya’ya giden feribotta korkunç keşif

Tunus’tan İtalya’nın Palermo kentine hareket eden feribotta, bir otomobilin içine saklandığı belirlenen Tunuslu erkek göçmenin cansız bedeni bulundu. Olayın ardından feribotu Palermo Limanı’nda polis ekipleri karşılarken, savcılık otopsi yapılması talimatını verdi.

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AA
İtalya’ya giden feribotta korkunç keşif
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İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Tunus'un başkenti Tunus'tan İtalya'nın Palermo kentine gelen feribotta, aracın içine saklanmış Tunuslu bir erkek göçmen ölü bulundu.

Göçmenin cesedinin, aracın sahibi Tunuslu kadın tarafından fark edildiği bildirildi.

Mürettebatın durumu güvenlik güçlerine bildirdiği ve feribotu Palermo limanında polis ekiplerinin karşıladığı kaydedildi.

Cesedin üzerinden herhangi bir kimlik belgesinin çıkmadığı ve göçmenin yaklaşık 25 yaşlarında olduğu belirtildi.

Palermo Cumhuriyet Başsavcılığının otopsi yapılması talimatını verdiği ifade edildi.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
#İTALYA #TUNUS

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İtalya’ya giden feribotta korkunç keşif
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