Hollanda’da Batı Nil virüsü alarmı: 3 ölü

BATI NİL VİRÜSÜ NEDİR?

Çoğunlukla "Culex" cinsi sivrisineklerin ısırmasıyla bulaşan Batı Nil virüsünden korunmak için herhangi bir aşı bulunmazken sivrisinek ısırıklarına karşı korunma tavsiye ediliyor.

Sivrisineğin ısırmasından itibaren kuluçka süresinin 2 ile 14 gün arasında değiştiği, bağışıklığı zayıf olanlarda bu sürenin 21 güne çıktığı belirtiliyor.

Virüsün bulaştığı kişilerin yaklaşık yüzde 80'inde herhangi bir belirti görülmediği, hastaların yaklaşık yüzde 20'sinde ateş, halsizlik, bulantı-istifra, baş ve kas ağrısı gibi semptomların görüldüğü ifade ediliyor.

Başlangıçta yalnızca Afrika'da görülen virüs, zamanla Fransa, İtalya, İspanya ve Portekiz başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesine yayıldı. Almanya'da 2019'dan bu yana her yıl salgın görülüyor.

Hollanda'da virüs ilk kez 2020'de tespit edildi, o tarihten bu yana sivrisineklerde, bazı yabani kuşlarda, atlarda ve az sayıda insanda virüse rastlandı.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör