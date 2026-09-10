Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Avrupa Haberleri İsviçre’deki hidroelektrik santralindeki patlamada bilanço belli oldu
Giriş Tarihi: 10.09.2026 14:53

İsviçre’deki hidroelektrik santralindeki patlamada bilanço belli oldu

İsviçre'nin Ritom hidroelektrik santralinde dün şiddetli bir patlama meydana gelmişti. Olay nedeniyle 2 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
İHA
İsviçre’deki hidroelektrik santralindeki patlamada bilanço belli oldu
  • ABONE OL

İsviçre'nin Ticino kantonuna bağlı Piotta köyünde bulunan Ritom Hidroelektrik Santrali'nde dün çıkan yangın ve meydana gelen patlamada bilanço netleşti.

Polisten yapılan açıklamada, yerel saatle 09.30 sıralarında meydana gelen patlama sırasında olay yerinde bulunan 18 ve 55 yaşındaki 2 işçinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Binada da büyük hasar meydana geldiği aktarıldı. Patlamanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

İsviçre demiryolu şirketi SBB'ye ait olan tesis, 100 yıllık yapının yeniden yapılandırılması planı kapsamında tadilattan geçiriliyordu.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
#İSVİÇRE

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
İsviçre’deki hidroelektrik santralindeki patlamada bilanço belli oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA