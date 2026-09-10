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Giriş Tarihi: 10.09.2026 14:47

Yunanistan’da 8 bin dönüm alan kül oldu

Yunanistan’ın Konitsa bölgesindeki Trapezitsa Dağı’nda 31 Ağustos’ta başlayan yangında yaklaşık 8 bin dönüm alan alevlere teslim oldu. Yangının büyük bölümü “Natura 2000” kapsamındaki koruma alanlarında etkili olurken, uzmanlar ağır hasar gören ormanların doğal yollarla yeniden oluşmasının 100 yıldan fazla sürebileceği uyarısında bulundu.

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AA Avrupa
Yunanistan’da 8 bin dönüm alan kül oldu
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Yunan basınında yer alan haberlerde, Atina Ulusal Gözlemevinin FireHUB verilerine göre, Yunanistan'ın Konitsa bölgesindeki Trapezitsa Dağı'nda 31 Ağustos'ta çıkan yangında, 8 Eylül'e kadar yaklaşık 8 bin dönüm alanın zarar gördüğü belirtildi.

Haberlerde, kontrol altına alınan yangının büyük ölçüde Avrupa Birliği (AB) sınırları içinde belirlenmiş doğal çevre koruma ağı "Natura 2000" alanında ve Kuzey Pindos Milli Parkı'nın yüksek koruma statüsüne sahip 2. bölgesinde etkili olduğu aktarıldı.

Bölgenin sarp yapısı, yoğun orman örtüsü ve sınırlı yol ağı nedeniyle yangına müdahalede güçlük yaşandığı vurgulanan haberlerde, dağlık alanda görev yapan itfaiyecilere helikopterlerle taşınabilir su depoları ulaştırıldığı kaydedildi.

"YENİDEN OLUŞMALARI 100 YILDAN FAZLA SÜREBİLİR"

WWF Yunanistan Eylem Koordinatörü Ilias Tziritis'in değerlendirmelerine de yer verilen haberlerde, yangından ağır şekilde zarar gören köknar ve karaçam ormanlarının doğal yollarla yeniden oluşmasının 100 yıldan fazla sürebileceği ifade edildi.

Tziritis'in, yüksek rakımlı bölgelerdeki yangınların son yıllarda daha geniş alanlara yayıldığına dikkati çektiği ve bu tür yangınlara daha erken müdahale edilmesini vurguladığı belirtildi.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
#YUNANİSTAN

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Yunanistan’da 8 bin dönüm alan kül oldu
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