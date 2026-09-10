Yunanistan’da 8 bin dönüm alan kül oldu

"YENİDEN OLUŞMALARI 100 YILDAN FAZLA SÜREBİLİR"

WWF Yunanistan Eylem Koordinatörü Ilias Tziritis'in değerlendirmelerine de yer verilen haberlerde, yangından ağır şekilde zarar gören köknar ve karaçam ormanlarının doğal yollarla yeniden oluşmasının 100 yıldan fazla sürebileceği ifade edildi.

Tziritis'in, yüksek rakımlı bölgelerdeki yangınların son yıllarda daha geniş alanlara yayıldığına dikkati çektiği ve bu tür yangınlara daha erken müdahale edilmesini vurguladığı belirtildi.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör