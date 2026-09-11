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Giriş Tarihi: 11.09.2026 16:30

Hollanda'da Batı Nil virüsü alarmı: 3 ölü, vaka sayısı 18'e yükseldi

Hollanda'da ağustos ayından bu yana Batı Nil virüsü tespit edilen 3 kişi hayatını kaybederken, toplam vaka sayısının 18'e yükseldiği açıklandı. Enfeksiyonların yaklaşık yüzde 80'i belirti göstermezken, yüzde 19'luk kesimde grip benzeri semptomların görüldüğü ifade edildi.

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DHA
Hollanda’da Batı Nil virüsü alarmı: 3 ölü, vaka sayısı 18’e yükseldi
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Hollanda Ulusal Halk Sağlığı ve Çevre Enstitüsü'nden (RIVM) yapılan açıklamada, ağustos ayından bu yana virüs nedeniyle 3 kişinin yaşamını yitirdiği, tespit edilen toplam vaka sayısının ise 18'e ulaştığı bildirildi.

Haftalık raporda, bilimsel bir çalışma kapsamında saptanan bir vaka haricinde, diğer hastaların semptom göstermeleri üzerine kaldırıldıkları hastanelerde teşhis edildiği aktarıldı.

YÜZDE 80'İ BELİRTİ GÖSTERMİYOR

Açıklamada, hastaların virüsü Utrecht, Kuzey Brabant, Kuzey Hollanda, Güney Hollanda, Overijssel ve Gelderland eyaletlerinde enfekte sivrisineklerin ısırması sonucu kaptığı kaydedildi. RIVM verilerine göre enfeksiyonların yaklaşık yüzde 80'i belirti göstermezken, yüzde 19'luk kesimde grip benzeri semptomlar görülüyor. Vakaların yaklaşık yüzde 1'inde ise nörolojik semptomların eşlik ettiği ağır hastalık tablosu gelişiyor.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör
#HOLLANDA

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Hollanda'da Batı Nil virüsü alarmı: 3 ölü, vaka sayısı 18'e yükseldi
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