İsviçre’de, Hollandalı turistleri taşıyan otobüs devrildi: 5 ölü

Kanton polisinden yapılan yazılı açıklamada, Graubünden kantonunun Susch bölgesinde Hollanda'dan gelen ve bu ülke vatandaşlarını taşıyan tur otobüsünün, bir inşaat alanının bulunduğu bölgede devrilerek yoldan çıktığı belirtildi.
5 ÖLÜ, 40 YARALI
45 kişinin bulunduğu otobüste 5 kişinin hayatını kaybettiği, 40 kişinin ise yaralandığı bildirilen açıklamada, tüm yaralıların bölgedeki hastanelere kaldırıldığı kaydedildi.
Açıklamada, ölenlerin kimlik tespitinin henüz yapılmadığı, kanton savcılığının kazaya yol açan koşulları araştırdığı ifade edildi.