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Giriş Tarihi: 11.09.2026 12:49

İsviçre'de, Hollandalı turistleri taşıyan otobüs devrildi: 5 ölü

İsviçre'nin Graubünden kantonunda Hollandalı turistleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı. Açıklamada, ölenlerin kimlik tespitinin henüz yapılmadığı, kanton savcılığının kazaya yol açan koşulları araştırdığı ifade edildi.

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AA
İsviçre’de, Hollandalı turistleri taşıyan otobüs devrildi: 5 ölü
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Kanton polisinden yapılan yazılı açıklamada, Graubünden kantonunun Susch bölgesinde Hollanda'dan gelen ve bu ülke vatandaşlarını taşıyan tur otobüsünün, bir inşaat alanının bulunduğu bölgede devrilerek yoldan çıktığı belirtildi.

5 ÖLÜ, 40 YARALI

45 kişinin bulunduğu otobüste 5 kişinin hayatını kaybettiği, 40 kişinin ise yaralandığı bildirilen açıklamada, tüm yaralıların bölgedeki hastanelere kaldırıldığı kaydedildi.

Açıklamada, ölenlerin kimlik tespitinin henüz yapılmadığı, kanton savcılığının kazaya yol açan koşulları araştırdığı ifade edildi.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör
#HOLLANDA #İSVİÇRE #KAZA

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İsviçre'de, Hollandalı turistleri taşıyan otobüs devrildi: 5 ölü
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