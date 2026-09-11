Slovenya’da Batı Nil virüsü! Ölü kargalarda tespit edildi

Slovenya Gıda ve Veteriner Güvenliği Kurumundan yapılan açıklamada, başkent Lübliyana ve Grosuplje'da ölü kargalar üzerindeki incelemede Batı Nil virüsüne rastlandığı belirtildi.

Slovenya'daki kuşlarda en son 2024'te virüs tespit edildiği kaydedilen açıklamada, bu yıl insanlarda Batı Nil virüsüne rastlanmadığı ifade edildi.

Açıklamada kuşların, özellikle de kargaların sivrisinek ısırmasıyla bulaşan virüsün doğal rezervuarı olarak işlev gördükleri bildirildi.

BATI NİL VİRÜSÜ

Çoğunlukla "Culex" cinsi sivrisineklerin ısırmasıyla bulaşan Batı Nil virüsüne karşı herhangi bir aşı bulunmadığı için sivrisinek ısırıklarına karşı korunma tavsiye ediliyor.

Sivrisineğin ısırmasından itibaren kuluçka süresinin 2 ile 14 gün arasında değiştiği, bağışıklığı zayıf olanlarda bu sürenin 21 güne çıktığı belirtiliyor.

Virüsün bulaştığı kişilerin yaklaşık yüzde 80'inde herhangi bir belirtiye rastlanmadığı, hastaların yaklaşık yüzde 20'sinde ise ateş, halsizlik, bulantı-istifra, baş ve kas ağrısı gibi semptomların görüldüğü ifade ediliyor.

Başlangıçta yalnızca Afrika'da görülen virüs, zamanla Fransa, İtalya, İspanya ve Portekiz başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesine yayıldı.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör