Fransa’da yolcu treni raydan çıktı: 44 yaralı

Ülke basınında yer alan haberlere göre olay, dün akşam saatlerinde Seine-Maritime bölgesine bağlı Cleon komünü yakınlarında meydana geldi. Rouen-Caen hattında sefer yapan ve içerisinde 180 yolcunun bulunduğu bölgesel ulaşım treni raydan çıktı.

140 İTFAİYECİ SEVK EDİLDİ

Fransa Ulaştırma Bakanı Philippe Tabarot, sanal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, olayda 1'i ağır olmak üzere 44 kişinin yaralandığını bildirdi. Tabarot, yaralananlara ve trendeki diğer yolculara müdahale etmek amacıyla bölgeye yaklaşık 140 itfaiyecinin sevk edildiğini belirtti.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör