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Giriş Tarihi: 13.09.2026 16:43

Almanya’da AfD farkı açıyor: Anketlerde 9 puan önde

Almanya’da yapılan son kamuoyu araştırması, AfD’nin seçim yarışında rakipleriyle arasındaki farkı açtığını ortaya koydu. INSA anketinde CDU/CSU yüzde 20’de kalırken Yeşiller yüzde 14, SPD yüzde 13 ve Sol Parti yüzde 10 oy aldı.

AA Avrupa
Almanya’da AfD farkı açıyor: Anketlerde 9 puan önde
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Almanya'da kamuoyu araştırma şirketi INSA'nın Bild gazetesi için hazırladığı, federal seçime yönelik son anket sonuçlarına göre, Almanya için Alternatif (AfD) partisinin oyu yüzde 29 olarak belirlendi.

Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri yüzde 20 ile ikinci sırada yer alırken AfD ile arasındaki fark 9 puana çıkmış oldu.

Ankette Yeşiller'in oyu yüzde 14, Sosyal Demokrat Partinin (SPD) ise yüzde 13 olarak tespit edildi.

İKİ PARTİ BARAJ ALTINDA KALIYOR

SPD'nin ardından Sol Parti yüzde 10 ile gelirken, Hür Demokrat Parti (FDP) yüzde 4'te kaldı.

Sosyal Adalet ve Ekonomik Anlayış İttifakının (BSW) oyu ise yüzde 3 olarak tespit edildi.

Bu sonuca göre FDP ve BSW, yüzde 5'lik seçim barajını aşamayarak Federal Meclise giremiyor.

Almanya'da gelecek federal seçimin, Mart 2029'da yapılması bekleniyor.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
#ALMANYA #AFD #FEDERAL MECLİS

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Almanya’da AfD farkı açıyor: Anketlerde 9 puan önde
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