Almanya’da AfD farkı açıyor: Anketlerde 9 puan önde

Almanya'da kamuoyu araştırma şirketi INSA'nın Bild gazetesi için hazırladığı, federal seçime yönelik son anket sonuçlarına göre, Almanya için Alternatif (AfD) partisinin oyu yüzde 29 olarak belirlendi.

Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri yüzde 20 ile ikinci sırada yer alırken AfD ile arasındaki fark 9 puana çıkmış oldu.

Ankette Yeşiller'in oyu yüzde 14, Sosyal Demokrat Partinin (SPD) ise yüzde 13 olarak tespit edildi.