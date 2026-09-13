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Giriş Tarihi: 13.09.2026 16:51

Fransa’da korkutan kaza: Çarpışan tekneden denize savruldu

Fransa’nın güneyinde meydana gelen tekne kazasında bir kişi denize savruldu. Çevredekilerin sudan ağır yaralı halde çıkardığı 31 yaşındaki kişi helikopterle hastaneye kaldırılırken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi.

AA
Fransa’da korkutan kaza: Çarpışan tekneden denize savruldu
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Fransa basınındaki haberlere göre, ülkenin güneyindeki Alpes-Maritimes ilindeki Mandelieu-la-Napoule bölgesi açıklarında bu sabah iki tekne çarpıştı.

Çarpışma sonucu teknede bulunan 31 yaşındaki kişi suya düştü.

Bölgede bulunanlar tarafından ağır yaralı halde sudan çıkarılan kişi, helikopterle Nice kentindeki Pasteur 2 Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerine 15 itfaiyeci sevk edilirken, çarpışmanın sebebi hakkında bilgi paylaşılmadı.

Yardım ekipleri, tekne sürücülerini seyir halindeyken dikkatli olmaları, diğer teknelerle güvenlik mesafesini korumaları ve hızlarını ayarlamaları konusunda uyardı.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
#FRANSA

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Fransa’da korkutan kaza: Çarpışan tekneden denize savruldu
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