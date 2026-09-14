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Giriş Tarihi: 14.09.2026 13:00

Schengen’de biyometrik kontrol krizi: Giriş-Çıkış Sistemi ertelendi

AB’nin sınır geçişlerini dijitalleştirmeyi hedefleyen yeni Giriş-Çıkış Sistemi, havalimanlarındaki yoğunluk ve teknik aksaklıklar nedeniyle 9 ülkede ertelendi. Fransa, Belçika, Hollanda, Almanya, Yunanistan, Malta, Portekiz, İtalya ve İsviçre’de altyapı hazır hale gelene kadar biyometrik veri toplanmayacağı bildirildi.

AA
Schengen’de biyometrik kontrol krizi: Giriş-Çıkış Sistemi ertelendi
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Avrupa Birliği'nin (AB) Schengen bölgesine girişlerde parmak izi ve yüz taramasını zorunlu kılan yeni Giriş-Çıkış Sistemi (EES), havalimanlarında yaşanan yoğunluk ve teknik aksaklıklar nedeniyle Fransa, Belçika, Hollanda, Almanya, Yunanistan, Malta, Portekiz, İtalya ve İsviçre'de ertelendi.

Sınır kapılarındaki yolcu akışını korumak ve özellikle yoğun sezonlarda yaşanabilecek seyahat krizlerinin önüne geçmek amacıyla, söz konusu 9 ülkenin geçiş noktalarında altyapı tamamen hazır hale gelene kadar biyometrik veri toplanmayacağı belirtildi.

Geçen yılın ekim ayında kademeli olarak başlatılan ve bu yılın ilk aylarında tamamen devreye girmesi hedeflenen sistem için üye ülkelere daha önce 150 günlük bir esneklik süresi tanınmıştı.

Alınan son kararla birlikte, sistemdeki sorunlar çözülene kadar AB dışından gelen yolcuların sınır geçişleri mevcut kontrol usulleriyle sürdürülecek.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
#AVRUPA BİRLİĞİ #AB

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Schengen’de biyometrik kontrol krizi: Giriş-Çıkış Sistemi ertelendi
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