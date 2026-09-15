Almanya’da AfD zirveyi bırakmıyor: Yüzde 30’a ulaştı

Almanya'da GMS araştırma şirketinin yaptığı ankete göre Almanya İçin Alternatif (AfD) partisi ülke genelinde yüzde 30'luk destek oranına ulaştı.

Başbakan Friedrich Merz'in partisi Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ile Bavyera'daki kardeş partisi Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) ise yüzde 20 oranında kaldı.

Bu oran, GMS'nin CDU/CSU için bugüne kadar ölçtüğü en düşük destek seviyesi oldu.

Ankete göre Yeşiller partisi yüzde 14, Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Sol Parti yüzde 11 desteğe sahip.