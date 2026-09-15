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Giriş Tarihi: 15.09.2026 12:00

Almanya’da AfD zirveyi bırakmıyor: Yüzde 30’a ulaştı

Almanya’da kamuoyu araştırmasına göre AfD ülke genelinde yüzde 30 destekle birinci sıraya yerleşirken CDU/CSU yüzde 20’de kaldı. Saksonya-Anhalt’taki ağır seçim yenilgisinin ardından Başbakan Friedrich Merz’in liderliği yeniden tartışmaya açılırken, olası halefler arasında Hendrik Wüst gösteriliyor.

AA Avrupa
Almanya’da AfD zirveyi bırakmıyor: Yüzde 30’a ulaştı
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Almanya'da GMS araştırma şirketinin yaptığı ankete göre Almanya İçin Alternatif (AfD) partisi ülke genelinde yüzde 30'luk destek oranına ulaştı.

Başbakan Friedrich Merz'in partisi Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ile Bavyera'daki kardeş partisi Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) ise yüzde 20 oranında kaldı.

Bu oran, GMS'nin CDU/CSU için bugüne kadar ölçtüğü en düşük destek seviyesi oldu.

Ankete göre Yeşiller partisi yüzde 14, Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Sol Parti yüzde 11 desteğe sahip.

CDU'DA LİDER TARTIŞMASI

Saksonya-Anhalt'taki seçimlerde CDU'nun AfD karşısında ağır yenilgi alması, parti içinde Merz'in liderliğine yönelik tartışmaları da yeniden gündeme getirdi.

Alman medyasında haftalardır olası bir başbakan değişikliğine ilişkin spekülasyonlar yer alırken, Merz'in yerine Kuzey Ren-Vestfalya Eyalet Başbakanı Hendrik Wüst, olası halefler arasında gösteriliyor.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
#ALMANYA #FRİEDRİCH MERZ #AFD

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Almanya’da AfD zirveyi bırakmıyor: Yüzde 30’a ulaştı
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