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Giriş Tarihi: 15.09.2026 14:42

Hollanda'da tren seferlerinin aksamasında sabotaj ihtimali!

Hollanda'da, tren seferlerinin aksamasında sabotaj ihtimalinin değerlendirildiği bildirildi. Hollanda Demiryolu Altyapı Kurumundan yapılan açıklamada "Rayların birden fazla noktasında bilerek yerleştirilmiş malzemeler bulundu. Bu durum seksiyon arızalarına yol açıyor. Sabotaj söz konusu görünüyor" denildi.

AA
Hollanda’da tren seferlerinin aksamasında sabotaj ihtimali!
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Hollanda Demiryolu Altyapı Kurumundan (ProRail) yapılan açıklamada, Orta ve Kuzey Hollanda bölgelerinde yerel saatle 05.30 sıralarında rayların pek çok noktasında meydana gelen sinyalizasyon arızasının kasıtlı eylem sonucu yaşandığının tahmin edildiği belirtildi.

"SABOTAJ SÖZ KONUSU"

Açıklamada "Rayların birden fazla noktasında bilerek yerleştirilmiş malzemeler bulundu. Bu durum seksiyon arızalarına yol açıyor. Sabotaj söz konusu görünüyor." ifadeleri kullanıldı.

Olayla ilgili şu ana kadar herhangi bir şüphelinin tespit edilemediği aktarılan açıklamada, ulusal polis biriminin konuya ilişkin soruşturma yürüttüğü bilgisi paylaşıldı.

ProRail'in internet sitesindeki verilere göre, bugün ülke genelinde en az 15 arıza kaydedildi. Aksaklıklardan başkent Amsterdam'ın yanı sıra Schiphol Havalimanı'na ulaşımı sağlayan ve Utrecht'e giden hatlar da etkilendi.

RAYLARDAN 1,5 METRELİK METAL BORULAR ÇIKARILDI

Hollanda kamu yayıncısı NOS'un yayımladığı görüntülerde, polisin Orta Hollanda'daki Veenendaal kentinde raylardan yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda metal borular çıkardığı görüldü.

ProRail, Steenwijk kentinde bir trenin bu cisimlerden birine çarptığını, olayda yaralanan olmadığını açıkladı.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör
#HOLLANDA #AMSTERDAM

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Hollanda'da tren seferlerinin aksamasında sabotaj ihtimali!
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