Yunanistan’da yangın durdurulamıyor! Konitsa bölgesinde yangın tekrar şiddetlendi

Yunan basınında yer alan haberlere göre, Konitsa bölgesindeki ormanlık alanda geçen hafta kontrol altına alınan yangın dün gece tekrar alevlendi.

Epir Bölge Valisi Aleksandros Kahrimanis, sosyal medya hesabından bölgedeki yangına ilişkin fotoğraflar paylaştı.

Dik kayalıklar arasında devam eden küçük alevlerin şiddetlenerek yeniden yangına neden olduğu ifade edildi.

8 BİN DÖNÜM ALAN ZARAR GÖRMÜŞTÜ

Atina Ulusal Gözlemevinin FireHUB verilerine göre, Konitsa'daki Trapezitsa Dağı'nda 31 Ağustos'ta çıkan yangında, 8 Eylül'e kadar yaklaşık 8 bin dönüm alan zarar görmüştü.

Kontrol altına alınan yangının büyük ölçüde Avrupa Birliği (AB) sınırları içinde belirlenmiş doğal çevre koruma ağı "Natura 2000" alanında ve Kuzey Pindos Milli Parkı'nın yüksek koruma statüsüne sahip 2. bölgesinde etkili olduğu aktarılmıştı.

Bölgenin sarp yapısı, yoğun orman örtüsü ve sınırlı yol ağı nedeniyle yangına müdahalede güçlük yaşandığı belirtilmişti.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör