Avrupa Parlamentosu, Yunan milletvekili Latinopulu’nun dokunulmazlığını kaldırdı

Strazburg'da toplanan AP Genel Kurulu, Mantığın Sesi Partisinin Başkanı Latinopulu'nun dokunulmazlığının kaldırılmasını onayladı. Kararla, Yunan yargı makamlarının konuya ilişkin işlemlerini sürdürmesinin önü açıldı.

"İMZALARIN ÖNEMLİ BİR BÖLÜMÜ SAHTE"

AP kararında, Latinopulu hakkında yapılan suç duyurularında, partinin kuruluş bildirgesinde yer alan imzaların önemli bir bölümünün sahte veya gerçeği yansıtmadığı iddiasının bulunduğu belirtildi.

Dosyada ayrıca partinin kamu kaynaklarından finansmanı, kuruluşundan itibaren faaliyetleri ile 2023 genel seçimleri ve Haziran 2024'teki Avrupa Parlamentosu seçimlerine katılımının hukuka uygunluğuna ilişkin iddialar da yer alıyor.

Yunanistan'daki mevzuata göre bir siyasi partinin kuruluş bildirgesinin oy kullanma hakkına sahip en az 200 vatandaş tarafından imzalanması gerekiyor.

AP, dokunulmazlığın kaldırılması talebinin Latinopulu'nun siyasi faaliyetlerine zarar verme amacı taşıdığına ilişkin bir bulguya rastlanmadığını kaydetti.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör