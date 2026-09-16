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Giriş Tarihi: 16.09.2026 17:05

Selanik'in Langadas bölgesinde yangın çıktı

Yunanistan'ın Selanik kentinin Langadas bölgesinde tarım alanı ve ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın söndürme çalışmalarına 1 helikopter ile 2 yangın söndürme uçağının destek verdiği belirtildi.

AA
Selanik’in Langadas bölgesinde yangın çıktı
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Yunan basınında yer alan haberlerde, yangına 32 itfaiyeci, 1 yaya ekibi ve 11 araçla müdahale edildiği belirtildi.

YANGINA 1 HELİKOPTER İLE 2 YANGIN SÖNDÜRME UÇAĞI DESTEK VERDİ

Söndürme çalışmalarına havadan da 1 helikopter ile 2 yangın söndürme uçağının destek verdiği ifade edildi.

Langadas Belediyesinin de su tankerleriyle söndürme çalışmalarına destek verdiği aktarıldı.

Yetkililerin, yangın bölgesini termal ve optik kameralı İHA ile takip ettiği, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için Selanik Kundaklama Suçlarıyla Mücadele Soruşturma Biriminin inceleme başlattığı bildirildi.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör
#SELANİK #YUNANİSTAN #YANGIN

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Selanik'in Langadas bölgesinde yangın çıktı
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