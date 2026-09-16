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Giriş Tarihi: 16.09.2026 16:53

Yunanistan'da anayasa değişikliği protestosu! Öğrenciler ve memurlar eylem düzenledi

Yunanistan'da öğrenciler ve memurlar, parlamentoda görüşülen anayasa değişikliğine karşı eylem düzenledi. Öğrenciler, yüksek kira ücretleri ve yurt temini konusunda hükümetten destek talep ederken, memurlar ise iş bırakma eylemi yaptı.

AA
Yunanistan’da anayasa değişikliği protestosu! Öğrenciler ve memurlar eylem düzenledi
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Ekonomi Bakanlığı ve parlamento binası önünde toplanan öğrenciler, hükümetin meclise taşıdığı anayasa değişikliği önerisini protesto etti.

ÖĞRENCİLER HÜKÜMETTEN DESTEK TALEP ETTİ

Öte yandan üniversite öğrencilerinin ülkede yaşadığı barınma sorununa dikkati çeken öğrenciler, yüksek kira ücretleri ve yurt temini konusunda hükümetten destek talep etti.

Memurlar ise saat 12.00'den sonra iş bırakma eylemi yaptı ve parlamento binası önünde toplandı.

Hükümetten ekonomik destek talep eden memurlar, anayasa değişikliğinde öngörülen memurların kalıcı kadroya geçişinin performans değerlendirmesine bağlanmasına ilişkin teklifi de protesto etti.

Haziran ayında parlamentoda görüşülmeye başlanan anayasa reformu; bakanların sorumlulukları, yüksek yargı mensuplarının belirlenmesi, borç yapılandırması, memurların çalışma sistemi, eğitim sistemi ve seçimler başta olmak üzere birçok alanda değişiklik öngörürken iklim krizi ve yapay zekaya ilişkin yeni düzenlemeleri de içeriyor.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör
#YUNANİSTAN

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Yunanistan'da anayasa değişikliği protestosu! Öğrenciler ve memurlar eylem düzenledi
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