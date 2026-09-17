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Giriş Tarihi: 17.09.2026 14:54

Belçika'da grev Charleroi Havalimanı’nı felç etti! 42 uçuş iptal edildi

Belçika'daki Brüksel Güney Charleroi Havalimanı'nda, hava trafik kontrolörlerinin grevi nedeniyle 42 uçuş iptal edildi. İptalden etkilenen uçuşların tamamının havalimanında en fazla sefer düzenleyen İrlanda merkezli Ryanair'a ait olduğu belirtildi.

AA
Belçika’da grev Charleroi Havalimanı’nı felç etti! 42 uçuş iptal edildi
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Havalimanından, hava trafik kontrolörlerinin grevinin etkilerine ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada grev nedeniyle sabah saatlerinde 9 gidiş ve 9 geliş, akşam saatlerinde ise 12 gidiş ve 12 geliş uçuşunun iptal edildiği bildirildi.

RYANAİR İPTALDEN ETKİLENDİ

İptalden etkilenen uçuşların tamamının havalimanında en fazla sefer düzenleyen İrlanda merkezli Ryanair'a ait olduğu belirtilen açıklamada, hava yolu şirketlerinin grevin etkisini sınırlamaya çalıştığı kaydedildi.

Belçika'nın hava trafiği yönetiminden sorumlu kuruluş Skeyes'ta görevli hava trafik kontrolörleri dün saat 22.00'de iş bırakmıştı.

Çalışanların, 10 Ekim dahil olmak üzere her gece 22.00-08.00 saatlerinde iş bırakma eylemi yapması bekleniyor.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör
#BELÇİKA #GREV

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Belçika'da grev Charleroi Havalimanı’nı felç etti! 42 uçuş iptal edildi
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